 
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft 女子拒水羽绒拼接跑步马甲 - 黑

Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft

女子拒水羽绒拼接跑步马甲

黑
明黄

Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft 女子拒水羽绒拼接跑步马甲质感轻盈，保暖出众，是冷天跑步的理想之选。 正面蓬松拼接设计，柔软轻盈，结合保暖技术，令你在寒冷天气畅享温暖感受。 领口左侧搭配拉链开衩；垂坠式加长后摆，提升包覆效果；轻盈拒水面料有效抵御小雨。匠心设计，助你畅跑不停。


其他细节

  • Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
  • Nike AeroLoft 技术，缔造轻盈保暖感受
  • 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 两个侧边拉链口袋，便于安全存放基本物品

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 聚酯纤维。大身填充物：100% 聚酯纤维。拼接填充物：鸭绒。绒子含量：85%
  • 可机洗
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
