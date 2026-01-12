Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft 女子拒水羽绒拼接跑步马甲质感轻盈，保暖出众，是冷天跑步的理想之选。 正面蓬松拼接设计，柔软轻盈，结合保暖技术，令你在寒冷天气畅享温暖感受。 领口左侧搭配拉链开衩；垂坠式加长后摆，提升包覆效果；轻盈拒水面料有效抵御小雨。匠心设计，助你畅跑不停。

