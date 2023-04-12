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      Nike Therma-FIT Element

      男子跑步上衣

      ¥549

      就算不良天气来袭，你也无需放弃跑步。Nike Therma-FIT Repel Element 男子跑步上衣采用含有再生聚酯纤维的柔软面料，结合拒水性能，令你在潮湿天气也能保持干爽，畅跑无阻。袖口设计采用三合一设计，任你随心选择，同时提升包覆效果。轻盈百搭设计，可作中层或单独穿着。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DD5650-010

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