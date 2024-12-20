Nike Therma-FIT One 女子高腰九分紧身裤搭载保暖技术，造就舒适体感，令你轻松驾驭训练、休闲等不同场合。采用柔软弹性面料搭配两个内置口袋，无论徒步越野还是出差奔波，皆可令你倍感舒适，从容启程。质感厚实，营造出色包覆效果，助你自信畅动。

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