Nike Therma-FIT One

女子高腰九分裤束脚裤

¥289
¥499
42% 折让

碳素灰/白色
黑/白色

Nike Therma-FIT One 女子高腰加绒九分裤经匠心设计，无论是健身、去咖啡馆还是慵懒地躺在沙发上，皆可为你带来舒适贴合感受。轻盈弹性面料表面触感顺滑，呈现舒适利落外观，内里则为柔软非凡的加绒设计，令你舒适又有型。该九分裤搭载 Therma-FIT 技术，有助在气温较低时保持温暖，造就冷天佳选；并配有两个侧边口袋，可供收纳随身物品。

  • 显示颜色： 碳素灰/白色
  • 款式： FB5432-091

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。