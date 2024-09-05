Nike Therma-FIT One 女子高腰九分裤经匠心设计，无论是健身、去咖啡馆还是慵懒地躺在沙发上，皆可为你带来舒适贴合感受。轻盈弹性面料外层触感顺滑，呈现舒适利落外观，内层则为柔软非凡的加绒设计，令你舒适又有型。该九分裤配有两个侧边口袋，可供收纳随身物品。

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