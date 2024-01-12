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      Nike Therma-FIT Repel

      Sideline 男子拒水足球夹克

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      黑/黑/白色
      深丛林绿/冷杉绿/日晷黄

      比赛难免会遇到湿冷天气，Nike Therma-FIT Repel Sideline 男子拒水足球夹克助你从容应对不同天气状况。 拒水面料搭配合成材质填充物，助你保持干爽温暖。 超宽松版型，方便在不良天气条件下叠搭其他装备。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： FB6337-010

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