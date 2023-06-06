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      Nike Therma-FIT Run Division

      女子夹克

      ¥949
      ¥1,099
      13% 折让

      浅银
      椰奶色

      Nike Therma-FIT Run Division 女子夹克采用立领设计，结合保暖技术，助你在寒冷天气攻克城市跑步挑战。 上半身内里采用匠心面料拼接，帮助保持舒适；轻盈拒水的外层面料，助你保持干爽。

      • 显示颜色： 浅银
      • 款式： DX0326-034

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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