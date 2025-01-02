Nike Therma-FIT Swift

女子跑步夹克

¥519
¥899
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寒冷天气也无法阻挡你前进的步法。 Nike Therma-FIT Swift 女子跑步夹克采用宽松版型，搭载保暖技术，助你在跑步之际畅享温暖，带着暖意迎接美好的一天。 加长衣袖搭配拇指孔设计，提升包覆效果，让你无惧寒冷天气，自在前行。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB7512-010

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