别让寒冷阻挡你的步伐，穿上 Nike Therma-FIT Swift 女子跑步马甲，外出畅跑吧。该马甲搭载保暖技术，帮助御寒保暖。采用宽松版型，便于叠搭，无论在跑步期间还是跑步前后，皆可助你轻松应对寒冷天气。

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