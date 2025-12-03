Nike Therma-FIT Unlimited
男子训练马甲
17% 折让
Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽而设计，可满足不同训练需求。Nike Therma-FIT Unlimited 男子训练马甲可内搭紧身运动服或外搭上衣。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。两个拉链口袋，可在出行期间安全存放物品。
- 显示颜色： 烟灰/烟灰
- 款式： FB7554-084
Nike Therma-FIT Unlimited
17% 折让
Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽而设计，可满足不同训练需求。Nike Therma-FIT Unlimited 男子训练马甲可内搭紧身运动服或外搭上衣。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。两个拉链口袋，可在出行期间安全存放物品。
御寒保暖
衣身正面和背面融入合成材质填充物，赋予关键部位出众保暖效果。
轻盈设计
梭织面料，经久耐穿。
其他细节
正面口袋便于存取物品，还可帮助双手保持温暖
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 后领内里设有挂环
- 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/烟灰
- 款式： FB7554-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。