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      Nike Therma-FIT Unscripted

      男子冬季款高尔夫拒水夹克

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      Nike Golf 倾情呈献 Unscripted 系列，助你尽情挥杆。Nike Therma-FIT Unscripted 男子冬季款高尔夫拒水夹克专为随性的高尔夫球手打造，无论是工作、休闲、临时练习还是快速来场九洞赛，皆可轻松驾驭。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。拉链口袋方便安全携带记分卡等重要物品，无论天气如何，皆可助你纵横球场。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB5496-010

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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