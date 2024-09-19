Nike Therma-FIT Windrunner 风行者系列

男子拒水马甲

¥409
¥699
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Nike Therma-FIT Windrunner 男子拒水马甲简约百搭，保暖出众，堪称换季佳选。 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 合成材质填充物搭配正面 V 字形设计，致敬经典 Windrunner 夹克。 外层采用耐穿拒水梭织面料，可抵御细雨侵袭，令核心部位保持干爽；顺滑塔夫绸里料，便于叠搭。

  • 显示颜色： 黑/黑/帆白
  • 款式： FB8202-011

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