Nike Therma Sphere

Therma-FIT 男子拒水冬季款训练长裤

¥699

Nike Therma Sphere Therma-FIT 男子拒水冬季款训练长裤采用拒水保暖面料，有助抵御小雨侵袭。标准版型营造充裕活动空间，塑就舒适伸展、运动和跑步体验，助力达成目标。

  • 显示颜色： 黑/冷灰/煤黑
  • 款式： FZ1110-010

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

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