Nike Tiempo Legend 10 Academy

耐克传奇系列男子人造场地足球鞋

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传奇新释义，光辉不褪减。Nike Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列男子人造场地足球鞋采用 FlyTouch Lite 精良材料，助你展现出色比赛表现。其柔软耐穿，契合足形，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。

  • 显示颜色： 金属银/荧光黄/黑
  • 款式： DV4342-001

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