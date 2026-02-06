 
Nike Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 荧光黄/黑

Nike Tiempo Legend 10 Elite

耐克传奇系列 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

44% 折让

Nike Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列 FG 天然硬质草地低帮足球鞋选用 FlyTouch Plus 精良材料，演绎传奇鞋款。该鞋款契合足形，柔软舒适，搭载 All Conditions Control 技术，结合可驾驭多种天气的抓附纹理设计，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守利落传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。


  • 显示颜色： 荧光黄/黑
  • 款式： DV4328-701

非凡触球感

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还在足球鞋上融入模压线条。All Conditions Control (ACC) 技术增添抓附纹理，无论天气，皆可为你带来出众控球感。

自然贴合

FlyTouch Plus 选用柔软非凡的精良材料，令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。Flyknit 飞织材料妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。

强劲抓地，驾驭球场

外底后跟处采用锋刃形鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。

产品细节

  • 适用于微湿短草球场
  • 缓震鞋垫设计
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

