位于蒙泰贝卢纳的足球装备制造工厂是 Nike 为全球精英球员改制球鞋之地，Nike Tiempo Legend 10 Elite LUXE 耐克传奇系列男/女天然硬质草地足球鞋即诞生于此。本鞋款采用匠心设计，尽显奢华风范。 鞋面采用金属光泽感元素融合葡萄酒风格，搭配 FlyTouch Plus 匠心材料，助你掌控赛场节奏。 红色耐克勾标志和外观出众的金属铬色外底，旨在向精英球员在场外的时尚品位致敬。

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