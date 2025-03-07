穿上 Nike Tour 男子 5 口袋修身高尔夫长裤，从练习场到球场，再到俱乐部会所，助你畅享舒适穿着体验。采用修身版型，触感顺滑且富有弹性，助你自信挥杆，发挥出色表现。配有 5 个口袋，便于存放高尔夫球座、记分卡和手套，助你随时进入挥杆状态。

显示颜色： 黑/黑

款式： FD5615-010