Nike Tour 男子 5 口袋修身高尔夫长裤采用匠心设计，从练习场到球场，再到俱乐部会所，随时随地皆可缔造舒适穿着体验。采用修身版型，触感顺滑且富有弹性，助你自信挥杆，发挥出色表现。配有 5 个口袋，便于存放高尔夫球座、记分卡和手套，助你随时进入挥杆状态。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。