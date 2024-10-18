别让一点小雨阻挡你的挥杆热情。Nike Tour Repel 女子拒水修身版型高尔夫长裤结实耐穿，有助抵御潮湿天气，同时兼具时尚风范和利落外观，令你在打高尔夫的时候及休闲时光皆可保持干爽。此外，配有五个口袋，为球、球座和记分卡提供充裕的收纳空间。

显示颜色： 黑

款式： FQ1364-010