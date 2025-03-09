快来摇一摇。有了这款 Nike TR Recharge 2.0 700ml 摇摇杯，就能轻松调制出自己喜爱的饮品。设有一体式搅拌器，可搅匀粉状物和补充剂。按盖式壶嘴搭配硅胶圈，便于带去训练或比赛。

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