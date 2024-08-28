Nike Track Club Dri-FIT 男子速干衬里跑步短裤，借鉴自复古热身装备和队服的外观设计，专为当代跑步爱好者打造。该短裤采用透气网眼布，可导湿速干，助你在跑步之际保持干爽，一路开创佳绩。经典版型，助你舒适畅动。侧边口袋设计，方便在跑途中收纳随身小物件。

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