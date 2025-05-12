 

Nike Trail Aireez

男子拒水越野跑步夹克

¥649¥79918% 折让
黑/煤黑/山峰白
浅军绿/地平线绿/黑

Nike Trail Aireez 男子拒水越野跑步夹克灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。该夹克采用可收纳设计，塑就轻盈叠搭佳选。背面融入开口设计，为关键部位营造出色透气性。不用时，夹克可收纳至胸前口袋中，方便实用。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： FN4003-010

Nike Trail Aireez

¥649¥79918% 折让

Nike Trail Aireez 男子拒水越野跑步夹克灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。该夹克采用可收纳设计，塑就轻盈叠搭佳选。背面融入开口设计，为关键部位营造出色透气性。不用时，夹克可收纳至胸前口袋中，方便实用。

匠心设计，无惧雨天

轻盈梭织面料可有效拒水，助你保持干爽，轻松驾驭越野征途和日常生活。侧边网眼拼接结合后身开口设计，塑就出众透气性，令你畅享清爽感受。

收纳式设计

夹克可收纳至胸前口袋中，以便在不穿时轻松收纳。

其他细节

风帽搭配弹性抽绳，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • 弹性包边下摆
  • 全长拉链开襟设计
  • 面料：83% 锦纶/17% 聚酯纤维。拼接：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： FN4003-010

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