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      Nike Trail Aireez

      男子轻便型拒水越野跑步夹克

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      Nike Trail Aireez 男子轻便型拒水越野跑步夹克质感轻盈，助你畅享户外冒险。采用拒水面料，在升温之际有助减少肌肤黏腻感。此外，需要脱下夹克时，可收纳至上背部内置口袋中。

      • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
      • 款式： DX6884-010

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