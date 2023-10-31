跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Trail

      Dri-FIT 女子速干越野上衣

      ¥599

      Nike Trail Dri-FIT 女子速干越野上衣灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。该上衣采用导湿速干设计，质感柔软，助你远离城市喧嚣，探索宁静自然，让你在野外小径释放压力时保持干爽舒适。弧形下摆塑就自如无拘的运动体验，同时为正面和后身带来出众包覆效果，助力畅快迈步。拇指孔设计妥善包覆双手，衣袖开口设计方便轻松查看手表，缔造心无旁骛的探险体验。

      • 显示颜色： 橄榄绿/海玻璃蓝
      • 款式： FB7638-276

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。