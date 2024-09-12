Nike Trail

Dri-FIT 女子速干跑步无袖上衣

¥359
¥449
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蒸气绿/海岸蓝
浅红木褐/浅红木褐/卡其

Nike Trail Dri-FIT 女子速干跑步无袖上衣灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 外观设计灵感源自崎岖路况，巧搭修身版型；侧拼接具备纹理质感，轻盈舒适；衣身采用顺滑导湿速干面料，可随身体动作灵活伸展。 领口拉链开襟设计，让你在跑步升温之际自主调节透气效果。

  • 显示颜色： 蒸气绿/海岸蓝
  • 款式： FN2675-376

尺寸与尺码

修身版型：利落合身

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