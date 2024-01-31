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      Nike Trail

      Dri-FIT 女子速干长袖跑步上衣

      ¥499

      浅军械蓝/灰石板蓝/灰石板蓝
      浅红木褐/浅红木褐/卡其

      Nike Trail Dri-FIT 女子速干长袖跑步上衣灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境。采用大地色系和弹性面料，让你在舒适包覆中融入周边环境。背面拉链口袋，可随身安全存放小物件。

      • 显示颜色： 浅军械蓝/灰石板蓝/灰石板蓝
      • 款式： FN4707-440

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