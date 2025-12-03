 
Nike Trail Dri-FIT 女子高腰速干紧身越野跑步短裤 - 黑/黑

Nike Trail

Dri-FIT 女子高腰速干紧身越野跑步短裤

34% 折让

Nike Trail Dri-FIT 女子高腰速干紧身越野跑步短裤采用紧身版型，助你从容应对不同路况。设有八个口袋，可供收纳基本物品，助你整装待发。弹性面料可导湿速干，随行而动。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HV2353-010

干爽体验

顺滑弹性面料结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

整装待发

侧边两个网眼布口袋，结合一个后身拉链口袋，可存放大部分型号的手机。腰部设有五个网眼布口袋，便于存放能量胶、唇膏等越野基本物品。后身设有弹性挂环，可供挂放登山杖或上衣。

产品细节

  • 腰部抽绳设计
  • 左裤脚饰有反光 Nike Trail 标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/腋/胯下拼接里料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布：81% 锦纶/19% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
  • 尺码表

