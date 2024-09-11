Nike Trail

Dri-FIT 男子越野速干针织跑步连帽衫

¥549

黑/山峰白
卡其/山峰白

Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干针织跑步连帽衫采用经典版型和柔软导湿速干面料，助你在越野跑征程中及跑后随时保持舒适。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 山地图案的设计灵感源自阿尔卑斯山的神话生物。

  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： HF0339-010

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