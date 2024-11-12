Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干针织跑步连帽衫采用经典版型和柔软导湿速干面料，助你在越野跑征程中及跑后随时保持舒适。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 山地图案的设计灵感源自阿尔卑斯山的神话生物。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。