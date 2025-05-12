Nike Trail
Dri-FIT 男子越野速干长袖跑步T恤
¥209¥29930% 折让
Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干长袖跑步T恤堪称畅跑利器，助力尽享跑步乐趣。 采用柔软轻盈面料，搭配经典版型。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ3602-010
Nike Trail
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Nike Trail Dri-FIT 男子越野速干长袖跑步T恤堪称畅跑利器，助力尽享跑步乐趣。 采用柔软轻盈面料，搭配经典版型。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ3602-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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