Nike Trail Dri-FIT 男子速干越野上衣灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 该长袖上衣采用经典版型，可外搭夹克，营造舒适感受，助力畅跑。 导湿速干面料和拇指孔设计，缔造舒适穿着体验，助你领略自然之美。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。