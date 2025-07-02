Nike Trail
Dri-FIT 男子防晒速干越野跑步短袖按扣衬衫
¥549
Nike Trail Dri-FIT 男子防晒速干越野跑步短袖按扣衬衫采用轻盈弹性面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术和紫外线防护性能，令你畅享自如舒适的运动体验，无惧崎岖路况。
- 显示颜色： 冷杉绿/冷杉绿/黑
- 款式： HV2165-323
Nike Trail
¥549
Nike Trail Dri-FIT 男子防晒速干越野跑步短袖按扣衬衫采用轻盈弹性面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术和紫外线防护性能，令你畅享自如舒适的运动体验，无惧崎岖路况。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性梭织面料，塑就轻盈包覆体验
- 胸前口袋设计，便于轻松存取越野基本物品
- 后身融入开口设计，营造出众透气性，助你保持舒爽
产品细节
- UPF 40+
- 正面按扣开襟设计
- 背面挂环设计
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冷杉绿/冷杉绿/黑
- 款式： HV2165-323
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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