 
Nike Trail Dri-FIT 男子防晒速干越野跑步短袖按扣衬衫 - 冷杉绿/冷杉绿/黑

Nike Trail

Dri-FIT 男子防晒速干越野跑步短袖按扣衬衫

¥549
冷杉绿/冷杉绿/黑
黑/黑/山峰白

Nike Trail Dri-FIT 男子防晒速干越野跑步短袖按扣衬衫采用轻盈弹性面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术和紫外线防护性能，令你畅享自如舒适的运动体验，无惧崎岖路况。


  • 显示颜色： 冷杉绿/冷杉绿/黑
  • 款式： HV2165-323

Nike Trail

¥549

Nike Trail Dri-FIT 男子防晒速干越野跑步短袖按扣衬衫采用轻盈弹性面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术和紫外线防护性能，令你畅享自如舒适的运动体验，无惧崎岖路况。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性梭织面料，塑就轻盈包覆体验
  • 胸前口袋设计，便于轻松存取越野基本物品
  • 后身融入开口设计，营造出众透气性，助你保持舒爽

产品细节

  • UPF 40+
  • 正面按扣开襟设计
  • 背面挂环设计
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷杉绿/冷杉绿/黑
  • 款式： HV2165-323

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