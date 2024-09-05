Nike Trail Dri-FIT Lava Loops 男子速干越野跑步紧身短裤质地轻盈，搭载导湿速干技术，尽显利落风范。弹性面料结合紧密贴合设计，助你在崎岖山间小径上也能畅享舒适自如的迈步体验。此外融入充裕的空间设计：设有七个口袋，方便随身携带基本小物件，以备不时之需。

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