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      Nike Trail Go

      女子高强度包覆速干高腰口袋九分紧身裤

      ¥849

      浅军械蓝/浅红木褐/卡其
      黑/暗烟灰/暗烟灰

      Nike Trail Go 女子高强度包覆速干高腰口袋九分紧身裤灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。采用匠心设计，助你不断突破，畅享舒适包覆感受。InfinaLock 面料时尚利落，提供紧密贴合感和出色支撑力。搭配适合越野的可拆式小包和钩环等设计，可供妥善存放随身物品，助力自如无拘地享受探险乐趣。

      • 显示颜色： 浅军械蓝/浅红木褐/卡其
      • 款式： FN2665-440

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