跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Trail GORE-TEX INFINIUM™

      女子越野跑步夹克

      ¥1,699

      Nike Trail GORE-TEX INFINIUM™ 女子越野跑步夹克灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。该夹克质感轻盈，可轻松收纳，助你无惧意外天气，顺利完成训练计划。 GORE-TEX INFINIUM™ 面料，助你从容应对恶劣天气；下摆与带帽檐风帽设有弹性抽绳，塑造稳固贴合感。

      • 显示颜色： 橄榄绿/橄榄绿/海玻璃蓝
      • 款式： FB7643-276

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。