Nike Trail 系列灵活耐穿，助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 Nike Trail Polartec® 男子 1/4 拉链开襟摇粒绒越野跑步上衣采用柔软摇粒绒面料结合套头设计，助你在越野跑征程中及跑后保持温暖。 肩部和手臂部位采用锦纶覆面设计，增添别致外观。

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