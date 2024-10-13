Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步马甲根据跑者的运动解析匠心打造，让你既能畅享出众保暖效果，又能无拘畅动。经典版型，可轻松内搭跑步上衣或外搭夹克。衣身内侧包含额外收纳袋，在身体升温时可将其收纳于其中，助你轻松出行。

显示颜色： 古铜色/黑

款式： FZ0002-716