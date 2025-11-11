Nike Trail PrimaLoft®

¥809 ¥899 10% 折让

Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步马甲根据跑者的运动解析匠心打造，让你既能畅享出众保暖效果，又能无拘畅动。经典版型，可轻松内搭跑步上衣或外搭夹克。衣身内侧包含额外收纳袋，在身体升温时可将其收纳于其中，助你轻松出行。

Nike Trail 该马甲灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境。 舒适越野 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。不易撕裂的梭织表层结合 PrimaLoft® 合成材质填充物，令你畅享温暖舒适的穿着体验。 设计揭秘 Nike Trail 团队从风光旖旎的阿尔卑斯山和勃朗峰中汲取灵感，根据对高山气候分析得出的见解，设计出能轻松驾驭寒冷天气的实力装备。该系列的单品可满足运动员在高海拔地区跑步时的需求，同时帮助身体保持温暖，越野休闲两相宜。

其他细节 马甲可收纳至衣身内侧包含的额外收纳袋中，便于存储携带

拉链插手口袋，可供存放越野所需装备

马甲采用全长拉链开襟设计，易于穿脱

下摆内置松紧抽绳和栓扣设计，灵活贴合