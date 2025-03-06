Nike Trail PrimaLoft®

Therma-FIT 男子越野跑步马甲

¥659
¥899
26% 折让

黑/山峰白
古铜色/黑

Nike Trail PrimaLoft® Therma-FIT 男子越野跑步马甲根据跑者的运动解析匠心打造，让你既能畅享出众保暖效果，又能无拘畅动。经典版型，可轻松内搭跑步上衣或外搭夹克。衣身内侧包含额外收纳袋，在身体升温时可将其收纳于其中，助你轻松出行。

  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FZ0002-010

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