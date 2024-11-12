Nike Trail Repel 女子拒水跑步马甲灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。该款马甲采用拒水面料，结合垂坠式下摆设计和背面加绒拼接里料，可提供舒适包覆效果，助你轻松应对不同天气状况。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。