Nike Trail

Repel 女子户外越野拒水中腰跑步长裤

¥799

Nike Trail Repel 女子越野拒水中腰跑步长裤灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。这款梭织长裤采用腰部两侧可调节设计，并搭配多个口袋，可供存放基本物品，助你轻松应对不同冒险挑战。

  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： FV6372-010

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