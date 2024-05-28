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      Nike Trail

      Repel 女子拒水跑步夹克

      ¥799

      浅红木褐/巴洛克棕/巴洛克棕
      浅军械蓝/闪电蓝/闪电蓝

      Nike Trail Repel 女子拒水跑步夹克灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。该夹克采用宽松版型结合大地色系，梭织面料经拒水处理，令你在征服崎岖路况时畅享干爽舒适感受。雨过天晴后，可将夹克收纳至后身口袋中，方便将其夹挂于其他装备上。

      • 显示颜色： 浅红木褐/巴洛克棕/巴洛克棕
      • 款式： FN6854-104

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