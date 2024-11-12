Nike Trail Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬里）灵活耐穿，无论是森林慢跑还是山地长途越野，皆可助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。采用导湿速干面料，并饰有山脉印花，设计灵感源自阿尔卑斯山的壮丽景色。背面拉链口袋，可收纳基本物品。

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