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      Nike Trophy Dri-FIT

      大童（女孩）速干训练短裤

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      Nike Trophy Dri-FIT 大童（女孩）训练短裤采用导湿速干技术，助力训练。无论是专业运动、首次接触某项运动，亦或仅仅是户外玩耍，皆可轻松驾驭。该款短裤轻盈透气，结合舒适弹性腰部，彰显你对耐克勾勾的热爱之情。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB1092-010

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