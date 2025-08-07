Nike Trophy23
Dri-FIT 大童速干短裤
11% 折让
别让汗水放慢你的脚步。Nike Trophy23 Dri-FIT 大童速干短裤采用 Dri-FIT 导湿速干技术结合网眼布侧拼接设计，轻盈舒适，助你在训练或比赛时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HF8081-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布侧拼接设计，提升关键区域的透气性
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HF8081-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
