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      Nike TW '13 W

      男子高尔夫球鞋（宽版）

      ¥1,699

      为庆祝 Tiger Woods 鞋款面世 10 周年，Nike TW '13 W 男子高尔夫球鞋（宽版）焕新演绎初代 Tiger 的经典复古设计，引领时代潮流。Nike Free 技术塑就独特贴合感和脚感，在挥杆后庆祝时为你缔造非凡舒适感受。外底有助保持稳定，令你在球道中央打出有力量的开球后，实现老虎式旋转挥杆动作。

      • 显示颜色： 白色/松绿/冷灰/黑
      • 款式： DR5753-100

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