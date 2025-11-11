Nike Ultrafly
男子越野竞速跑步鞋
- 显示颜色： 仙人掌绿/冰川蓝/全域紫/欧皮特黄
- 款式： DX1978-301
碳纤维 Flyplate 结合出众抓地设计，助你在越野跑中引爆疾速。换上 Nike Ultrafly 男子越野竞速跑步鞋，无惧湿滑野径和前方未知，在山野间畅快驰骋。这款越野竞速跑步鞋将竞速设计与优质性能巧妙结合，助你彰显个人风采。缔造出众表现、迅疾风范和耐穿性能，助力登顶。
越野地形，疾速不减
Flyplate 碳纤维板置于织物包覆的 ZoomX 泡绵中，为你提供推进感和回弹脚感，助你保持充沛活力，不断挑战速度极限。
匠心底纹，强劲抓地
Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 橡胶巧搭凸起纹路，提供强劲抓地力，助你轻松驾驭上下坡，无惧潮湿天气。
抓地凸起设计
此外，专属外底加持 Vibram Litebase 和 Traction Lug 技术，轻盈耐穿，抓地力出众，助你轻松畅跑。
稳固脚感，助力越野
匠心设计结合耐穿鞋底，提供可驾驭越野路况的出众稳定性及顺畅过渡脚感。中足融入精心设计的板带，帮助双足保持稳固。
关键部位，经久耐穿
中底包覆设计结合缓震泡绵，缔造出众脚感。结实耐穿材料，提供出色耐穿性。
其他细节
- Vaporweave 材料，提供出色透气性
- 泡绵中底，缔造出色缓震效果
产品细节
- 单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
