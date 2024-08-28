Nike Unicorn

Dri-FIT ADV 舒适速干中筒运动袜（1 双）

¥99
¥149
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经典袜款重现，遇见梦中情袜。Nike Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干中筒运动袜（1 双）设计灵感源自那些看似无所不能的体育界“独角兽”，助力比赛表现跃升新层次。采用革新导湿速干技术，帮助双足保持干爽。袜子采用 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，提升关键区域的舒适性和支撑力。Unicorn 出马，独领风潮。

  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： FZ3399-100

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