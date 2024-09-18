经典袜款重现，遇见梦中情袜。 Nike Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干船袜（1 双）设计灵感源自体育界的“独角兽”——充满活力、看似无所不能的球场多面手，助力比赛表现跃升新层次。 采用革新导湿速干技术，帮助双足保持干爽。 袜子采用 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，提升关键区域的舒适性和支撑力。 Unicorn 出马，独领风潮。

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