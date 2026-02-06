Nike United Mercurial Vapor 16 Academy
耐克刺客系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋
43% 折让
疾速表现。 穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋，帮助发挥出色速度表现。 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，结合鱼鳍状鞋钉，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/赛车蓝
- 款式： IM8521-600
设计揭秘：Nike United
Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛这类速度惊人的运动员。 该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。
迅疾表现，强劲抓地
后跟 Air Zoom 缓震配置，搭配 V 字形鞋钉和鱼鳍状鞋钉，在关键时刻铸就出色抓地表现。
出众脚感
NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
